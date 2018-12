: impegnato soprattutto nelle uscite alte, è bravo e concentrato fino al gol di Brodic (40' pt), dove comunque non può nulla. E se nel primo tempo lo salva un palo, nel secondo una traversa.: schierato terzo a destra incontra inizialmente qualche difficoltà. Nella ripresa però è suo lo splendido lancio per Matri, da cui nascerà il gol di Locatelli: al centro della difesa a tre di De Zerbi, rischia sempre un po' troppo confidando nei suoi mezzi tecnici. Non impeccabile sul gol di Brodic.: un po' di ruggine nei primi minuti, poi ritrova misure e precisione.(dal 19' st: alza il livello tecnico sulla fascia destra): insieme a Trotta è il più positivo delle seconde/terze linee del Sassuolo.: non sempre lucido nelle scelte quando ha il pallone tra i piedi. Cresce nella ripresa.: alterna scivolate decise a leziosismi non sempre efficaci. Durante il secondo tempo De Zerbi lo sposta mezzala e da quella posizione, su un tiro di Matri respinto da Pisseri, segna in tap-in il gol vittoria.: qualche delizia, poi però manca sempre qualcosa. Ad esempio almeno un tiro in porta. Si affloscia nella ripresa.(dal 19' st: dà brio alto a sinistra, ma senza incidere veramente): si impegna, ma è impreciso quando è ora di concludere o rifinire. Spreca una bella opportunità per mettersi in mostra.: alla prima occasione (14') non sbaglia. Alla seconda (26') colpisce il palo esterno con una puntata, sfiorando la doppietta. Gol mangiato gol subito. Nella ripresa poi è di nuovo decisivo sul gol di Locatelli.(dal 39' st: si vede che ha voglia di dimostrare. I compagni lo cercano soprattutto per saltare il pressing, e lui domina nei duelli aerei e nelle sponde.All.: tante rotazioni. Sono possibilità da cogliere al volo per chi finora ha giocato meno in campionato, ma non tutti rispondono bene alla chiamata. Con l'ingresso di Lirola e Di Francesco nella ripresa il Sassuolo passa dal 3-4-2-1 al 4-3-3, e al 34' trova il gol vittoria proprio grazie alla mezzala Locatelli. Accorgimento tattico azzeccato.