Spezia-Sassuolo 2-2



Consigli 6: non ha responsabilità sui gol poi normale amministrazione.

Toljan 6: soffre nel primo tempo poi cresce come tutta la squadra.

Erlic 6: l’ex di turno è efficace in ogni situazione sebbene sfortunato sul rinvio che carambola su Bastoni nel gol del pareggio spezzino.

Ferrari 5,5: duella rudemente con Nzola, poi quella gomitata che potrebbe anche costargli qualcosa in più.

Rogerio 6: spinge e accorcia senza strafare

Frattesi 5,5: gira a vuoto anche perché Agudelo non gli da respiro. (24’ st Thorstvedt 6: fa espellere Ekdal e poi di testa va vicino al gol)

Lopez 7: corsa e regia vecchio stampo con grande costrutto.

Henrique 6: si fa notare solo per un tiro murato nel finale da Caldara.

Berardi 6,5: non incide come al solito ma la qualità non si discute.

Pinamonti 6,5: va a caccia di ogni pallone ed approfitta del pasticcio tra Dragowski e Caldara. (32’ st Defrel 6: solo il portiere spezzino gli leva un gol già fatto al 92’)

Kyriakopoulos, 6,5: molto dinamico per tutta la gara in cui è stato utilizzato (32’ st Ceide 6: anche lui è molto attivo).

All. Dionisi 6,5: meglio la ripresa perché nel primo tempo soffre lo Spezia oltre misura.