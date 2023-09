Cragno 5,5: parata da copertina sul colpo di testa di Cheddira, poi il marocchino lo spiazza dal dischetto e apre le danze. Il vice Consigli raccoglie per quattro volte il pallone nel sacco: sperava in un debutto migliore, ma non ha colpe.Toljan 6: sufficienza solo per l’assist del raddoppio. Con un tentativo in rovesciata improbabile, inganna Pedersen nel finale su uno spiovente che poteva essere vitale per il pareggio.Erlic 5,5: fra lui e Tressoldi non si capisce chi guidi chi. Manca la lucidità, quel pizzico di esperienza in più.Tressoldi 5: ci risiamo. Causa un rigore, si fa ammonire e rischia il primo rosso dell’anno nella ripresa. E quanto soffre Cheddira!Vina 6,5: con lui in campo è un altro Sassuolo, con più soluzioni nella metà campo avversaria. Splendida la discesa alla Theo che precede l’assist per Pinamonti.(52’ Pedersen 6: ordinato in difesa, meno convincente di Vina in proiezione offensiva)Boloca 6,5: non fa niente di appariscente, ma quando scende il Sassuolo si sgretola perdendo tutti gli equilibri.(66’ Castillejo 5,5: ha sui piedi la palla del pareggio, ma Turati gli sbarra la strada. Deve ancora trovare l’intesa coi compagni. Distratto sul rimorchio di Mazzitelli che vale il sorpasso.)Henrique 5,5: nel primo tempo fa il professorino, nella ripresa sparisce piano piano.Berardi 5,5: si capiscono le scelte di Spalletti, non sembra ancora al top. Solo un guizzo per tempo.Bajrami 5,5: da un trequartista è lecito aspettarsi un po’ di fantasia in più.(52’ Thorstvedt 4: un disastro, al di là dell’errore che ha deciso il match. Fuori dallo specchio di Cragno, respinge di nuovo sui piedi di Mazzitelli il tiro strozzato destinato ai cartelloni. Mazzitelli ringrazia e sigla il sorpasso.)Laurienté 5: riconoscibile solo per le treccine. Un fantasma. Completamente fuori dal gioco.(52’ Ceide 5,5: qualcosina in più di Laurienté, ma nel finale perde il pallone del 4 a 2 conclusivo)Pinamonti 7,5: ragazzo sfortunato. Il giorno in cui torna a segnare una bella e convincente doppietta, gli viene a mancare la squadra alle spalle.All. Dionisi 4,5: sciupa il vantaggio di 2 gol con una gestione della ripresa incomprensibile. Un Sassuolo troppo leggero e sbilanciato finisce in balia della garra ciociara. Come farsi del male da solo.