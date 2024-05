Sassuolo, le pagelle di CM: Pinamonti illude, Kumbulla sfortunato

: inoperoso per un tempo, ne prende due nella ripresa senza neppure rendersene conto.sempre in difficoltà quando il Genoa decide di affondare.(dal 42' stattento e puntuale nel negare ogni rifornimento a Retegui; sfortunato nel deviare alle spalle di Consigli la palla del raddoppio.(dal 23' st: carta della disperazione che non riesce a cambiare il destino della gara)guida una delle peggiori difese di A provando con esperienza e mestiere a limitare i danni.: incerto fino all'ultimo, recupera in tempo per disputare una sfida tutto sommato positiva.

: partita del tutto anonima. Senza infame né lode.(dal 43' st Mulattieri SV)(dal 42': aggressivo al punto giusto. E a volte anche qualcosa in più.(dal 31' stsfiora il gol del raddoppio che avrebbe coronato una gara buona ma non trascendentale.(23' stquando entra i buoi hanno già lasciato la stalla)più copertura che spinta in una gara da vincere a tutti i costi.pungente quando parte in velocità. Il problema è che lo fa molto poco.

freddo nel punire il Grifone dal dischetto. Per il resto risulta pressocché non pervenuto.culla per un tempo l'illusione di ottenere il bottino pieno in casa del suo vecchio Grifone. La sconfitta finale è frutto della sfortuna ma anche di una squadra che dimostra poche idee e molto confuse.