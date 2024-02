Sassuolo, le pagelle di CM: Pinamonti segna di testa, Doig soffre Bellanova

Luca Bedogni

Sassuolo-Torino 1-1







Consigli 6: non può nulla sul tocco ravvicinato di Zapata. Fortunato per il resto, gli altri tiri del Torino fanno sempre la barba al palo.



Pedersen 6,5: la sua gara si apre con una giocata importante, il cross vincente per la testa di Pinamonti. Poi è dura star dietro a Lazaro, che è più costante di lui nella spinta.



Erlic 5: nell’azione del gol granata due errori neroverdi da matita rossa, quello più decisivo è il suo. Si perde Duvan. Ma marcare Zapata, si sa, è sempre stato un problema per i centrali del Sassuolo.



(90’ + 4’ Tressoldi sv)



Viti 5,5: al pari di Erlic è in difficoltà sui movimenti degli attaccanti di Juric, in particolare quelli di Vlasic. Meglio nella ripresa.



Doig 5: dopo le prime uscite positive, arrivano le difficoltà al cospetto del treno Bellanova. Si fa infilare nell’azione del gol, poi viene anche ammonito.



(90’ + 4’ Ferrari)



M. Henrique 5,5: una bella apertura al volo in tutto. Il problema è la fisicità degli avversari, e il Sassuolo che palleggia sempre meno.



Lipani 6: preferito a Boloca per la corsa e il filtro a centrocampo. In effetti fa poco altro.



(71’ Racic 6: sale per tamponare a centrocampo, anche lui preferito a Boloca).



Bajrami 6,5: schierato a destra nel ruolo di Berardi, anche per l’assenza di Volpato. Con i suoi strappi palla al piede è tra i neroverdi più positivi.



(71’ Defrel 6,5: prova a sorprendere Milinkovic con un mancino vellutato alla Berardi. Fuori di pochissimo)



Thorsvedt 5,5: dopo giornate di crescita, ritorna nell’ombra, neutralizzato da Tameze.



Laurientè 5: involuzione sempre più preoccupante. Clamorosa l’occasione sprecata nel primo tempo. Cresce leggermente nella ripresa.



Pinamonti 7: Lovato lo lascia libero e lui stacca di testa per l’illusorio uno a zero. Un bel gol che impreziosisce una prestazione generosa.







All. Dionisi 6: tante le voci di un possibile esonero in settimana. Risponde con un pareggino insipido. Prova a riempire con i suoi incitamenti una prestazione collettiva abbastanza povera di contenuti. Le valigie restano dove sono, insieme ai tanti dubbi sul suo prossimo futuro.