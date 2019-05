Atalanta-Sassuolo 3-1



Pegolo 5,5: una sbavatura all'inizio, poi non sbaglia quasi nulla. Intercetta la conclusione di Ilicic che poi sfocia nel vantaggio bergamasco di Gomez. Si fa beffare da Pasalic di testa, poteva controllare meglio.



Lirola 6: è uno dei più veloci della sua squadra, fa partire l'azione del vantaggio. Intelligente quando evita il fallo da ultimo uomo su Zapata, al 25'.



(dal 47' s.t. Raspadori sv)



Demiral 6,5: cerca di imporre la sua stazza fisica fin dall'inizio, provvidenziale su Ilicic dopo uno svarione difensivo. Nei primi minuti di gara è un incubo per gli atalantini. Per poco non evita la rete di Gomez.



Ferrari 5,5: non permette ad Ilicic di respirare, quasi fosse un francobollo. Poi lo sloveno gli prende le misure, e fatica a rincorrerlo.



Rogerio 5,5: aiuta la fase di impostazione e dialoga spesso con Boga, mentre pecca di lucidità quando c'è da difendere.



Duncan 6,5: utilissimo quando c'è da trasformare un'azione da difensiva a offensiva, non disdegna il cross al centro dell'area. Geniale quando serve di tacco Berardi per il vantaggio neroverde. Uno degli ultimi a mollare. Magnanelli 5: quando non riesce a star dietro a Gomez deve usare le 'cattive', rischia infatti più di una volta il cartellino. Lo ottiene dopo un 'testa a testa' con de Roon. Espulso per proteste.



Bourabia 5: l'arbitro lo grazia dopo un'entrata su Gomez. Meriterebbe il giallo per un fallo su Ilicic, ma l'arbitro lascia proseguire e il Sassuolo passa in vantaggio su contropiede. Calcia addosso il pallone a Zapata per il pareggio atalantino.



Locatelli 6: fa imbizzarrire Ilicic, quando si libera della palla con il tacco, e riceve lo sgambetto dello sloveno. Poi sparisce e De Zerbi lo toglie.



(dal 14' s.t. Djuricic 5,5: De Zerbi lo butta dentro per dare la scossa, viene inghiottito dalla solida difesa nerazzurra. Ha una palla buona negli ultimi minuti ma perde l'attimo migliore)



Berardi 5: semina panico al limite dell'area, letale quando Duncan gli offre la palla dello 0-1. Sull'uno a uno calcia a botta sicura, ma Masiello gli nega la gioia della doppietta. Perde la testa quando si fa espellere dopo aver strattonato de Roon.



Boga 6: veloce, e tanto, mette in difficoltà più di una volta Masiello con i suoi strappi. Insieme a Duncan prova a suonare la carica, dopo lo svantaggio.



(dal 40' s.t. Sernicola sv)





All. De Zerbi 6: sbarazzino il suo Sassuolo, senza pensieri e per questo spumeggiante. Il primo tempo è quasi perfetto, la ripresa è tutt'altra storia. Ma in negativo.