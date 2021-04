: spiazzato da Pellegrini dal dischetto, è un gatto su Mayoral in uscita bassa. Nella ripresa si ripete su El Shaarawy ma non può nulla sul diagonale di Bruno Peres.: fermare El Shaarawy non è un compito facile. Per sua fortuna il Sassuolo tiene tanto la palla. Ma se non è il Faraone è Spinazzola a sfuggirgli… e così la Roma raddoppia.(31’ s.t.): entra a destra, al posto di un terzino per fare l’ala. Suo l’importante third pass nell’azione del 2-2): si dimentica una volta Mayoral (che per poco non segna), ma per il resto è sul pezzo. Esce esausto, spossato dalle presenze in Nazionale.(38’ s.t.: chiamato a sostituire Ferrari sul centrosinistra della linea difensiva, non sembra a suo agio a palleggiare col piede debole. Combina un disastro incomprensibile quando atterra Perez in area. Rigore solare, nessuno protesta.: non ha colpe sul gol di Bruno Peres, anche se la fascia è la stessa. Partecipa alla manovra neroverde con personalità.: a parte una palla persa a inizio gara, palleggia sicuro. La sua presenza infonde certezze anche al suo compagno di reparto Lopez.: chiamato a sostituire Locatelli, gioca una delle sue migliori partite da quando è arrivato. Colpisce un palo, detta i tempi e pesca gli attaccanti. Quasi perfetto.: in ombra nel primo tempo, nella ripresa determina: prima offre una palla d’oro a Boga (che sbaglia) poi l’appoggia in rete di petto sugli sviluppi di un corner.: servito in area da Raspadori, si divora subito un’occasione interessante a tu per tu con Pau Lopez. Poi non brilla.(38’ s.t.: come a Cagliari. È la seconda volta che entra in campo dalla panchina e trova l’ assist decisivo): l’avvio promette bene con una serpentina delle sue e un bel tiro a giro deviato. Ma Bruno Peres e Karsdorp alla lunga gli prendono le misure. A inizio ripresa si mangia un gol già fatto a due passi dalla porta. Sembra quasi recuperato.: il gol in U21 e la fascia da capitano lo fanno partire forte. Mette in porta Lopez con una giocata da falso nove, quindi ha la palla del possibile uno a uno ma si schianta contro Pau Lopez. Nella ripresa il portiere spagnolo gli nega un’altra volta la gioia del gol, ma non può nulla nel finale, quando ‘il capitano’ la butta dentro e pareggia.: una partita del genere senza quattro titolarissimi... Notevole il cambio di sistema nel finale che porta il Sassuolo al pareggio.