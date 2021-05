Sassuolo-Juventus 1-3







Consigli 5,5: anche se non sembra irresistibile, il tiro di Rabiot ha un angolo perfetto e incrocia la corsa di due neroverdi (Obiang e Marlon), difficile arrivarci. A tu per tu con CR7 e Dybala, invece, non può davvero nulla.



Toljan 6: lucido quando arriva sul fondo, un po’ meno quando lo punta Ronaldo.



(dal 10’ s.t. Chiriches 5,5: in una posizione insolita di braccetto-terzino, con lui in campo il Sassuolo è un po’ più pazzerello)



Marlon 5,5: prima rifila una manata a CR7 e rimedia un cartellino, poi viene umiliato dal portoghese nell’uno contro uno che porta la Juventus al raddoppio. Male. Nella ripresa si fa perdonare imbucando il pallone giusto per Raspadori.



Ferrari 6: imposta che è un piacere, col suo mancino di qualità. Dybala per un tempo non gli crea nessun problema, poi nella ripresa il Sassuolo si sbilancia e Ferrari abbandona l’argentino nella ripartenza del 3-1.



Kyriakopoulos 6: fa a sportellate con Chiesa lungo la fascia. Propositivo molto, ma non sempre con qualità.



(dal 30’ s.t. Rogerio 5,5: un cambio che non sposta nulla sulla fascia sinistra. Anzi, meglio il greco)



Obiang 6,5: ormai è un ottimo centrocampista, non sbaglia un appoggio e fa impressione se confrontato ai colleghi bianconeri. Ruba palla a Rabiot e Raspadori viene atterrato da Bonucci in area: quel rigore procurato è anche merito suo.



(dal 10’ s.t. Lopez 6: un cambio che dà palleggio ma toglie un po’ di equilibrio)



Locatelli 6: prestazione macchiata da quel tentativo mal riuscito di sombrero su Arthur da cui si origina l’uno a zero di Rabiot. Suo però anche l’assist per Raspadori.



Berardi 5,5: l’errore dal dischetto non lo condiziona più di tanto, ma nell’economia della gara si rivela pesantissimo. Qualche tiro storto di troppo nella ripresa.



Traorè 6: due occasionissime sprecate dal talentino neroverde, un rigore in movimento e un tiro a giro da dentro l’area, entrambi alti sopra la traversa. Peccato per lui, la prestazione c’è stata.



(dal 10’ s.t. Defrel 6: si impegna e lavora tanto per la manovra della squadra, ma sottoporta sembra sempre perdere l’attimo)



Boga 6,5: tanti guizzi e pochi tiri: è il mistero di Boga.



(dal 30’ s.t. Djuricic 5,5: dei cambi è quello che entra peggio. Forse anche l’atteggiamento non è il massimo)



Raspadori 7,5: si guadagna un rigore saltando da fermo Bonucci, distribuisce sponde con una precisione stupefacente e alla fine segna pure un gol favoloso. Che dire, il Sassuolo ha trovato un centravanti super. Caputo farà fatica a riprendersi una maglia da titolare.







De Zerbi 6,5: il primo tempo del Sassuolo è da applausi ma finisce due a zero per i bianconeri. Troppi gol sbagliati. Imporre il proprio gioco in questo modo contro la Juventus non è da tutti. Nella ripresa i suoi cambi sembrano funzionare, in realtà sbilanciano la squadra neroverde che subisce la ripartenza del 3-1.