Lazio-Sassuolo 2-1: fa un super intervento su un tentativo a giro di Marusic. Incolpevole sui gol subiti.: ha un bel da fare con Zaccagni dal suo lato, ma non sfigura nei duelli in velocità. Nei 4 dietro è quello apparso meno in difficoltà (dal 28's.t.: non è da meno sul 20 laziale, ma entra a risultato già compromesso e può fare poco): Immobile grazia diverse volte lui e il compagno di reparto. Ma ogni pallone che passa da quelle parti è un potenziale pericolo.: si perde la marcatura sul gol del 2-0, ma in generale è in affanno per tutta la partita sui movimenti d'attacco della Lazio.: Felipe Anderson lo manda al manicomio nel primo tempo. Sostituito a metà partita per non rischiare di lasciare i suoi in 10 (dal 1's.t.: ha un'altra gamba rispetto al compagno per tenere il brasiliano, ma il contributo alla manovra in aiuto a Traoré è pressoché nullo).: si mangia una buona occasione dopo 5 minuti. Poi soccombe nel duello con Milinkovic che lo annichilisce (dal 28's.t.: non riesce a dare il cambio di passo al centrocampo neroverde per provare una reazione).: ha l'occasione del pari al 40° del primo tempo, ma spara addosso a Strakosha che era già per terra. E in fase di interdizione su Luis Alberto è spesso in ritardo.: non punta mai Marusic. Poco propositivo, a parte il palo colpito al 40°, non dà sostegno a Scamacca lasciandolo anzi molte volte isolato. (dal 38's.t: oggi sembrava il fratello scarso del giocatore frizzante e prolifico apprezzato in Nazionale. Oggi in ombra per tutta la partita, senza mai uno spunto personale.: il più attivo dei suoi in attacco. Prova, nell'immobilismo dei compagni, a farsi vedere tra le linee per creare qualcosa e regala speranze ai suoi col gol nel finale: se Immobile oggi si è mangiato tanti gol, lui non ha fatto nemmeno quello. Si fa ipnotizzare da Strakosha in uscita in avvio di partita, ma poi sono pochi palloni giocati. È pur vero che dai compagni di assistenza ne è arrivata poca (dal 43's.t.spizza di testa il pallone per il gol della bandiera).All.: Sceglie di giocarsela a viso aperto, ma i suoi uomini di maggior qualità lo tradiscono con una prestazione sottotono. Serviva più accortezza tattica a centrocampo per non lasciare gli spazi che invece la Lazio ha trovato troppo facilmente.