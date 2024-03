Sassuolo, le pagelle di CM: senza Berardi un altro Sassuolo. Henrique disastoso

Alessandro Righelli

Verona-Sassuolo 1-0



Consigli 6,5: fa gli straordinari come può. Salva il risultato su più occasioni, ma sul gol non può nulla.



Pedersen 6: tenta di tenere a galla la difesa. Tanti i suoi interventi, anche a volte molto rischiosi.



Erlic 5,5: partita non completamente sufficiente. Distrazioni e troppa libertà concessa agli avversari.



Ferrari 5,5: partita di luci e ombre. Bene nel primo tempo, ma si spegne un poco nella ripresa.



Doig 5: soffre molto le falcate dei suoi ex compagni. Davanti incide veramente poco.



Boloca 6: cerca di fare da collante tra le due fasi.

(dal 23' s.t. Racic 6: entra in un momento molto delicato dell'incontro. Davanti alla difesa cerca di aprire l'azione e dare ritmo.)



Matheus Henrique 4,5: erroraccio in difesa che apre al gol avversario. Per il resto, poco preciso ed efficace.



Berardi 6,5: è il più attivo e pericoloso dei suoi. Fino a che è in campo il Sassuolo riesce ad entrare in area di rigore avversaria con efficacia e pericolosità. Costretto ad uscire per infortunio.

(dal 15' s.t. Castillejo 5: tanti palloni giocati, ma spesso in malo modo. Troppa imprecisione e fretta.)



Thorstvedt 6,5: prova a pungere gli avversari. Insieme a Berardi il migliore dei suoi.

(dal 38' s.t. Volpato: s.v.)



Laurienté 5: tanti errori di lettura soprattutto in fase di contropiede. Troppo poco incisivo.



Pinamonti 6: gioca bene di sponda, anche se gli manca la cattiveria giusta sotto porta.

(dal 38' s.t. Mulattieri: s.v.)



All. Ballardini: Sassuolo che fino al brutto infortunio di Berardi si fa vedere con continuità in attacco. I cambi non hanno inciso come avrebbe voluto.