Udinese-Sassuolo 3-0



Consigli 6: incolpevole sui gol bianconeri; rischia due volte sul pressing di Lasagna nel corso del primo tempo.



Toljan 5,5: Gioca con il freno a mano tirato; arriva poche volte sul fondo, limitando corsa e spinta.



(dal 30’ s.t. Muldur 6: pochi minuti a disposizione)



Romagna 5,5: nel primo tempo non soffre le avanzate bianconere, ma nella ripresa si spegne, concedendo spazio alle ripartenze friulane.



Ferrari 5,5: il fisico di Okaka lo mette troppo in difficoltà. Si salva fino a venti minuti dalla fine.



Rogerio 5: sbaglia goffamente l’unico cross che riesce a proporre; troppo timido.



(dal 42’ s.t. Kyriakopoulos sv)



Magnanelli 5,5: la sua esperienza deve servire di più in mezzo al campo; viene letteralmente mangiato da Fofana.



Obiang 5: davanti alla difesa va in difficoltà quando l’Udinese attacca. Anche in fase di ripartenza è poco lucido.



Boga 6: l’unico a provarci fino alla fine con incursioni e velocità.



Traorè 5,5: la sua vivacità serve a poco; l’attacco neroverde arriva poche volte alla conclusione.



Djuricic 5: non entra mai in partita, facendosi annullare dalla difesa bianconera.



(dal 24’ s.t. Raspadori 6: non ha molto tempo per incidere sulla gara)



Caputo 5: Ekong e compagni lo controllano in maniera troppo facile, non è mai pericoloso verso lo specchio difeso da Musso.





All. De Zerbi 5: i cambi arrivano tutti troppo tardi. Non riesce a cambiare il match a gara in corso.