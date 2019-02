Empoli-Sassuolo 3-0

Consigli 6: si fa trovare reattivo alla prima conclusione deviata da un suo difensore. Incolpevole sui gol.

Lirola 5,5: non si vede mai in fase offensiva.

Magnani 5,5: parte bene ma è responsabile, come il resto dei compagni, del blackout che permette agli azzurri di firmare un devastante uno-due sul finire di primo tempo.

Peluso 5: salutato troppo facilmente sia in occasione del 2-0, sia quando prova a fermare Farias prima del 3-0.

Rogerio 5: lascia una voragine sulla fascia permettendo a Farias di involarsi verso la porta e servire ad Acquah la palla del 2-0. Fuori posizione anche nell’azione del 3-0

Locatelli 5,5: soffre la dinamicità dell’Empoli a centrocampo, non ci sono spunti degni di nota nella sua prestazioni.

Sensi 6: l’unico che mette idee e struttura nella sua prestazione.

Duncan 5,5: un unico spunto di velocità e potenza al primo minuto. Poi sparisce.

(Dal 1’ s.t. Bourabia 5: non aggiunge nulla in più di quanto non avesse fatto Duncan prima di lui).

Brignola 5,5: ha voglia ma non punge.

(Dal 1’ s.t. Berardi 5: non riesce mai a cambiare passo. Si fa ammonire ingenuamente dopo una reazione delle sue).

Babacar 5: svogliato e poco servito. Arriva in ritardo sull’unica mezza palla-gol che gli capita.

(Dal 31’ s.t. Matri sv).

Boga 6: ancora acerbo e forse un po’ frettoloso, ma il ragazzo scuola Chelsea ha talento e doti atletiche notevoli.

All. De Zerbi 5,5: il bel Sassuolo visto in questo campionato è un lontano parente di quello lento, moscio e privo di idee sceso in campo ad Empoli. Forse è una questione di motivazioni: allora è in questi casi che il tecnico deve farsi sentire di ancora di più.