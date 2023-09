Consigli 5: male sulle traiettorie innocue (vedi il cross di Ngonge) e per una volta male anche coi piedi. Distratto.Toljan 6,5: per Dionisi è diventato una certezza. Non sbaglia un intercetto.Erlic 6,5: cambiano i numeri di maglia da marcare durante la gara, nessuno lo spaventa.Tressoldi 6: il Var lo aiuta col fuorigioco, aveva perso Folorunsho… Per il resto è caparbio e ruvido come sa esserlo nei giorni migliori.Vina 6: qualche lancio lungo di troppo, ancora piccole incomprensioni qua e là, ma la condizione cresce e lascia ben sperare.(64’ Pedersen 6: un destro a sinistra, per sostituire l’unico terzino mancino della squadra. Pronti via, viva la disponibilità)M. Henrique 6,5: sfiora il gol con un prezioso tocco sotto. L’uscita di scena di Lopez lo metterà sempre più al centro del progetto. Tuttofare mignon.Boloca 6,5: dopo l’inconveniente all’esordio, debutta al Mapei Stadium senza perdere praticamente mai una palla. A parte la volta che se la allunga e si becca il cartellino per un pestone involontario. Tenete d’occhio questo regista puro.Thorstvedt 5,5: non convince proprio, né da trequarti né da mezzala.(64’ Bajrami 6,5: ingesso in campo esplosivo, solo che si mangia il gol che avrebbe meritato. Peccato.)Berardi 8: e la Juve si mangerà le mani ancora per un po’… Doppietta che guarisce (forse) il mal di pancia. Devastante nella ripresa.(77’ Ceide 6: buone combinazioni con Bajrami, ma a volte esagera…)Pinamonti 6,5: trova il gol subito, di testa, dopo la pessima prestazione di Napoli. Gli farà bene?(77’ Mulattieri 6,5: è un altro tipo di attaccante rispetto a Pinamonti. Si muove meglio e crea pericoli dal nulla, come quando frega metà difesa gialloblù e per poco non realizza il 4 a 1)Laurienté 6,5: lo tengono un tempo, poi nella ripresa gli scatta qualcosa e serve l’assist a Berardi. Non proprio decisivo ma quasi.(85’ Racic sv)All. Dionisi 6,5: finalmente può contare su Berardi, che gli fa girare tutto il lavoro del preseason. Stavolta, poi, azzecca pure i cambi. Mercato chiuso, adesso può sorridere.