: dopo pochi minuti è autore di una grande parata su Sanabria, pochi secondi dopo non riesce però ripetere la prodezza sul paraguaiano. E’ comunque incolpevole sulla rete che permette al Torino di passare in vantaggio.si limita per lo più alla fase difensiva, non lo si vede praticamente mai nella metà campo degli avversari.: fatica tantissimo con Sanabria e in più di un’occasione, come nel gol dell’1-0 del Torino, il paraguaiano riesce a sfuggirgli via. Non è nella sua miglior serata il capitano del Sassuolo.: è il migliore del pacchetto difensivo del Sassuolo, nonostante debba vedersela con un avversario tosto come lo è Zapata.soffre un po' troppo le incursioni di Bellanova sulla propria fascia e non riesce a farsi vedere in avanti quando è invece il Sassuolo ad attaccare.è uno dei più vivaci nel Sassuolo. Aiuta la squadra in fase difensiva, si fa vedere spesso in avanti e soprattutto ha il merito di realizzare la rete che permette ai neroverdi di rispondere al gol di Sanabria e di portarsi sull’1-1.(Dal 34’ s.t.: cerca di far valere il proprio fisico in fase di non possesso ma in mezzo al campo quest'oggi fatica un po' troppo contro i centrocampisti del Torino.(Dal 48’ s.t.si accende solo a tratti il francese che questa sera viene ben controllato da Tameze. Nel primo tempo l’unico suo spunto è il velo che favorisce la conclusione di Thorstvedt in occasione del gol dell’1-1 neroverde, nella riprese prende invece un palo.(Dal 42’ s.t.: altro giocatore che si vede poco nel Sassuolo questa sera, tanto che Dionisi lo richiama in panchina nell’intervallo. Tocca pochi palloni e non riesce mai a entrare davvero nel vivo del gioco.(Dal 1’ s.t.: entra per dare solidità al centrocampo ma combina poco)l’azione del gol di Thorstvedt nasce da un suo spunto. Il 10 del Sassuolo è bravo a intercettare il passaggio di Rodriguez e servire poi il pallone che il compagno scaglia in rete.: passa più tempo a lamentarsi che con il pallone tra i piedi. Viene ben controllato da Buongiorno prima e da Zima poi, perde molti duelli e on riesce mai a essere pericoloso. Va però anche detto che non viene sempre servito al meglio dai compagni.(Dal 34’ s.t.: il suo Sassuolo quest'oggi fatica (e non poco) a costruire gioco contro il Torino. Trova il pari nell'unica vera iniziativa offensiva del primo tempo, sfruttando al meglio un errore del Torino. Poi torna a vedersi poco. Prestazione deludente.