Lecce-Sassuolo 0-1



Consigli 6: poco impegnato, sicuro quando serviva



Zortea 6: messo in difficoltà dalla velocità di Banda, costretto a limitarsi in difesa.



Tressoldi 6,5: si divora una ghiotta occasione di testa, preciso in difesa.



Erlic 6: attento a contenere gli attaccanti.



Rogerio 6,5: tutto quello che passa dalle sue parti viene puntualmente respinta. Imperioso.



Frattesi 5,5: più di qualche errore in impostazione come quando perde un pallone sanguinoso che rischiava di involare il Lecce in porta.



(15’s.t. Thorstvedt 7: ingresso premiato dal gol che sblocca il match)



Obiang 5,5: errori di impostazione, prende un giallo con intervento molto pericoloso.



(15’s.t. Maxime Lopez 6,5: la tecnica e la bravura nel fraseggio accendono il centrocampo.)



Henrique 6,5: uno dei più dinamici in mezzo al campo con diverse incursioni



Berardi 6: qualche errore non da lui, tipo il tiro di stinco e i pochi dribbling riusciti. Recupera con l’assist su corner.



(45’s.t. + 4’ Ferrari sv)



Defrel 5,5: isolato in attacco, pochi palloni giocabili.



(15’s.t. Pinamonti 6: partecipa alla manovra e distribuisce palloni in appoggio.)



Bajrami 6: sbaglia davanti al portiere, recupera con qualche buona giocata



(38’s.t. Ceide sv)





All. Dionisi 6,5: primo tempo di personalità in cui costruisce con ordine e ottiene le occasioni più importanti. Quando i salentini prendono campo la squadra non soffre eccessivamente e fa attenzione in difesa, viene concretizzata l’occasione della ripresa con un Thorstvedt appena fatto entrare e non permette la rimonta dei giallorossi appena agganciati in classifica.