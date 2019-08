Torino-Sassuolo 2-1



Consigli 6: è incolpevole su entrambi i gol del Torino. Nel secondo tempo è anzi bravo nel salvare la propria porta in un paio di occasioni.



Toljan 5: nel primo tempo soffre le continue incursioni di Ansaldi, che lo supera sempre con troppa facilità. Quando l’argentino è costretto a lasciare il campo per infortunio deve vedersela con Aina ma le cose non migliorano molto.



(dal 23’ s.t. Muldur 6: buona prestazione, fa decisamente meglio del compagno che sostituisce)



Marlon 6: attento e preciso in difesa, è autore di alcune buone chiusure difensive. Non si fa condizionare dal cartellino giallo che riceve in apertura di partita.



Ferrari 5,5: in occasione del gol dell’1-0 del Torino si fa anticipare da Zaza di testa. Prova a farsi perdonare nel secondo tempo ma uno strepitoso Sirigu gli nega la gioia di quello che sarebbe stato il gol dell’1-1.



Rogerio 5: non è una gran giornata per il terzino brasiliano del Sassuolo che soffre le incursioni di De Silvestri sulla propria fascia di competenza. Non a caso De Zerbi nell’intervallo lo richiama in panchina e inserisce al suo posto Peluso.



(dall’1 s.t. Peluso 6: da quando entra in campo il Torino non riesce più ad affondare con la stessa facilità sulla destra).



Bourabia 6: a inizio secondo tempo sfiora il gol con una punizione da centrocampo che per poco non sorprende Sirigu. Buona la sua prestazione anche nella ripresa sembra accusare un po’ di stanchezza.



Obiang 6,5: ha già preso in mano le redini del Sassuolo e lo dimostra dettando i tempi del gioco neroverde con sapienza. Buoni segnali in vista del prosieguo della stagione.



Locatelli 5,5: impiega diversi minuti a entrare davvero in partita. Nel primo tempo non è sempre lucido e sbaglia diverse giocate. Cresce però nella ripresa. Nel finale viene richiamato in panchina da De Zerbi quando il Sassuolo passa al 3-4-1-2.



(dal 36’ s.t. Raspadori: sv)



Traore 6,5: con le sue folate cerca di dare la scossa al Sassuolo nei momenti più complicati della partita. Bravo nel trovare gli spazi tra le linee de Torino e nel sfruttarli: sicuramente tra i più positivi nella formazione di De Zerbi.



Boga 6,5: con le sue qualità tecniche riesce a creare diversi problemi alla difesa del Torino. Quando punta l’avversario difficilmente perde il pallone. Meriterebbe il gol ma il palo nel secondo tempo gli nega questa gioia.



Caputo 6: si vede poco durante la partita ma, a metà della seconda frazione, si fa trovare nel posto giusto al momento giusto e riapre la partita con un tap-in dopo il palo di Boga. Da un giocatore come lui è però lecito aspettarsi qualcosa in più.





All. De Zerbi 6: il suo Sassuolo fatica a entrare in partita e nella prima parte viene sovrastato dal Torino. Nell’intervallo è bravo a scuotere la squadra e nel finale i neroverdi meriterebbero di uscire dal campo con un risultato diverso.