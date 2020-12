: la girata di Quagliarella è sporca e una mezza deviazione lo chiama fuori causa, imprendibile il destro di Keita. Attento e reattivo su Keita e Quagliarella in svariate occasioni, tiene a galla i neroverdi nel finale.non concede nulla agli attaccanti doriani, difende con precisione e senza grossi grattacapi.(dal 27’ s.t.: meno attento di Muldur, ma partita comunque positiva).splendida la chiusura su Quagliarella che aveva controllato in area di rigore. Ruvido quando serve, rapido a far ripartire il contropiede con cui il Sassuolo si riporta in vantaggio.(dal 42’ s.t.pulito e attento, guida il reparto senza sbavature e con personalità.buon primo tempo, non soffre particolarmente la Samp fino a quando dal suo versante non entra Candreva. L’ingresso dell’ex Inter lo mette in difficoltà, il gol che riapre la partita nasce dal pressing operato su quel lato del campo.: non gioca una gran frazione iniziale, commette qualche errore ed è chiamato pure a spendere un’ammonizione per fermare Ramirez. Teoricamente a lui spettano compiti principalmente di rottura, ma De Zerbi vuole che tutti partecipino alla costruzione del gioco, e lui oggi lo fa poco.(dal 13’ s.t.: uno dei grandi ex di giornata, entra per rallentare il ritmo e far respirare la squadra).: solite geometrie e personalità, anche se oggi è più nervoso del solito e meno preciso. Dal suo piede però escono quasi sempre passaggi interessanti.: scalda Audero con un sinistro insidioso in avvio, che scivola sul campo bagnato e obbliga il portiere alla respinta. Origina da una sua sgroppata murata da Audero il raddoppio, qualche minuto dopo Boga gli restituisce il favore per il settimo gol stagionale.(dal 42’ s.t.: cominciare meglio di così era difficile. Lucido a tu per tu con Audero, trafigge con freddezza l’estremo difensore blucerchiato. La Sampdoria non riesce mai a marcarlo, amministra il possesso per l’1-3 lanciando Boga e scardina la difesa di Ranieri.: pronti via, recupera il pallone da cui nasce il gol del vantaggio neroverde. I suoi contropiedi fanno male alla Samp, è sua l’accelerazione con annessa parata di Audero sul gol dell’1-3. Gli manca solo il gol.: da un movimento dell'ex Empoli nasce l’azione dello 0-1. Non è un assist, ma la sua posizione manda in crisi la difesa. E’ frizzante e vivace mentre il senso del gol, beh, quello non gli manca e non lo perde di certo per un infortunio. Torna titolare e segna, quinto gol in otto partite. Certezza.(dal 27' s.t.: uno spezzone senza infamia e senza lode)All.: quando il Sassuolo supera la metà campo e punta la difesa avversaria, fa paura. I tre alle spalle di Caputo aprono in due la difesa avversaria e si trovano con facilità, i centrocampisti aprono con fendenti precisi il campo e non rinunciano mai a giocare. Qualcosina da registrare in difesa, ma il successo a Genova è d'oro. Quarto posto in classifica, meglio di così...