: salvifico al quarto d’ora, quando ferma Felix in uscita bassa. Sui due gol subiti poteva fare poco.: dopo la brutta figura con Vlahovic in Coppa, torna a garantire una prestazione dignitosa. Niente di che, intendiamoci.: a proposito di brutte figure, il rumeno ne sta accumulando parecchie quest’anno. Dopo Sassuolo-Verona, altro rigore causato per un fallo di mano.: senza i cartellini (e la squalifica) la sua partita sarebbe ok. Il problema è il Sassuolo in dieci dal 33esimo della ripresa. Ingenuo su Abraham, Guida non può non estrarre il secondo giallo.: vince alla grande il duello con Karsdorp. Solido e intraprendente, ottimo il filtrante per Traorè nell’azione del primo gol.: è tornato diverso dalle vacanze invernali. Qualcosa funziona meno nel suo modo di giocare, non ha più lo stesso spunto.(dal 34’ s.t.: in leggera ripresa rispetto alle ultime uscite in campionato, tuttavia il francesino potrebbe essere più preciso e determinante nella costruzione neroverde.: fino al fallaccio di Mancini un bel giocatore, poi è un po’ sparito, forse intimidito dall’impatto.(dal 21’ s.t.: perde Cristante sul corner del 2 a 2): picchiato con coerenza da Kumbulla, appena se ne libera inventa l’assist per Traorè, ma non va oltre. Esce dal campo litigando un po’ con tutti.(dal 38’ s.t.in dieci uomini va a fare la punta. Non tiene su mezza palla): la Roma è la sua kryptonite. Smalling gli fa passare davvero una brutta serata.(dal 34’ s.t.: prezioso nel finale, quando bisogna soffrire dietro e alzare il muro tutti compatti): il giocatore più in forma di questo Sassuolo. Fa impazzire un po’ Mancini un po’ Karsdorp. Soprattutto Karsdorp.All.: non 7,5 perché alla fine non riesce a blindare il vantaggio importantissimo. Nonostante le assenze (Scamacca e Raspadori), il Sassuolo gioca una gara comunque migliore di quella della Roma.