Sassuolo-Napoli 1-2





Pegolo 5,5: stavolta troppi brividi e due gol subiti. È apparso incerto in più di un'occasione, pur facendo qualche buona parata.



Muldur 6,5: buon primo tempo coperto su Insigne, comincia la ripresa con una dormita e un gol sfiorato. Poi prova a fare reparto senza spingere troppo.



Marlon 6: annienta Milik e Insigne nel primo tempo. Fatica di più a inizio ripresa, forse a causa di un risentimento o per accumulo di stanchezza.



(dal 5' s.t. Romagna 6: salva un gol già fatto su un inserimento pericoloso di Allan. Prova a dare una mano a un Peluso in difficoltà)



Peluso 5: primo tempo sul velluto. Nella ripresa soffre tanto e sbaglia su Allan in occasione del pareggio.



Kyriakopoulos 6,5: straripante nella prima frazione, un po' ignorato nella seconda.



Obiang 5,5: una partita generosa macchiata come spesso gli succede da un errore decisivo.



Locatelli 6: inizialmente si compiace un po' troppo, poi sale in cattedra. Cala nella ripresa.



Boga 5,5: pericoloso ma non incisivo. A volte troppo egoista.



(dal 36' s.t. Magnanelli 6: mette un po' d' ordine in mezzo al campo)



Duncan 6,5: è l'idea di De Zerbi per insidiare la regia di Fabian Ruiz. Funziona per un tempo.



(dal 18' s.t. Djuricic 5,5: doveva risolvere i problemi sopraggiunti nel secondo tempo. Non ci riesce)



Traorè 6,5: non un 7 perché si divora la possibile doppietta, che avrebbe messo al sicuro il Sassuolo. Illude i neroverdi con la sua terza rete stagionale. Ah, dimenticavo, gioca da esterno d'attacco.



Caputo 6: soffre forse il terzo appuntamento settimanale, ma è sempre un piacere vederlo dialogare coi compagni. Servito male dentro l'area.







All. De Zerbi 5,5: non ha Berardi e si inventa una super formazione con Duncan sulla trequarti e Traorè esterno alto. Nella ripresa i nodi però vengono al pettine. Forse stavolta ritarda o sbaglia qualcosa nei cambi.