Sassuolo-Spezia 1-0





Consigli 6: sostanzialmente inoperoso, tranne qualche brivido nel finale.



Toljan 6: pulito, quasi senza macchia. A cinque minuti dalla fine regala un angolo con un brutto retropassaggio.



Gravillon 5,5: non sempre sicuro in costruzione, alterna cose buone a tentennamenti eccessivi.



Ferrari 5,5: dovrebbe garantire maggiori sicurezze. Sfiora il gol di testa nella ripresa.



Rogerio 6: una sola bella sovrapposizione. Tiene a bada Federico Ricci, l'ex della partita.



Traorè 6,5: il primo pallone toccato è una palla persa (che poi recupera in scivolata). Il secondo, il suo primo gol in una partita ufficiale del Sassuolo.



(dal 45' s.t. Brignola sv)



Obiang 6: atletismo da Premier. Fatica però a imporsi come riferimento della manovra neroverde.



Locatelli 6: un bel lancio e mette quasi in porta Berardi. Diligente per il resto.



(dal 31' s.t. Bourabia 5,5: entra per dare un po' di sostanza)



Berardi 6: buona forma, partecipa in qualche modo all'azione del gol del Sassuolo. Nella ripresa sfiora il palo con una conclusione di destro dal limite.



Caputo 6,5: gran dinamismo, sa attaccare la profondità e al tempo stesso giocare con la squadra. Bene anche quando pressa.



Boga 6: il giocatore con più talento, anche quando non lo mostra del tutto.



(dal 39' s.t. Raspadori sv)







All. De Zerbi 6: inquieto quando i suoi centrali si dimostrano insicuri e lenti di pensiero sotto il pressing degli uomini di Italiano. Ride in cuore al gol di Traorè, il ragazzino classe 2000 chiamato a sostituire Sensi. Ma è un Sassuolo che soffre un po' troppo nel secondo tempo..