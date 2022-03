Consigli 6,5: ha colpe sul colpo di testa di Djuric che andava smanacciato oltre la traversa, invece lascia la palla lì a Bonazzoli. Sul finire di primo tempo esce in presa alta, con qualche brivido. Nel finale è decisivo su Bonazzoli.Muldur 6: partita ordinata del turco, nel primo tempo si vede poco. Nella ripresa scende con più frequenza e da una sua azione nasce la traversa di Frattesi.Chiriches 5: fa la bella statuina sull’1-0, guardando Bonazzoli senza intervenire.(dal 1’ st Tressoldi 5: Djuric gli salta in testa e lui può poco)Ferrari 6: duello rusticano con Djuric, riesce a tenerlo più o meno a bada. Comanda la difesa.Kyriakopoulos 5,5: non tiene fisicamente Djuric sul gol della Salernitana. Si riscatta col bel cross pennellato per Scamacca. Poco aggressivo su Zortea che crossa per il pareggio.Lopez 6: comanda in mezzo al campo con classe e geometrie. Porta palla avanti sul gol di Traoré. Ha un altro passo.Frattesi 6,5: col compagno di reparto detta legge. Inventa la linea di passaggio per Traoré, pescato però oltre. Sfiora di testa il gol ad inizio ripresa e becca una gran traversa.(dal 44’ st Harroui sv)Berardi 7: aiuta tanto in difesa, è suo il cambio di gioco per il pareggio. Inventa una gran palla per Scamacca. Imperversa continuamente sull’out destro, puntando spesso e volentieri Ruggeri. Sempre pericoloso quando tira i piazzati.(dal 34’ st Ayhan sv)Raspadori 4,5: si vede poco nel primo tempo. Comincia il secondo tempo con un tiro sull’esterno della rete. Finisce la sua partita prendendo due gialli in un minuto, rischiando di compromettere la partita.Traorè 7,5: è un’ira di Dio. Segna il pareggio con una serpentina in area e un delizioso tiro a giro. Continua a cercare ancora la gloria personale. I calciatori di casa non lo prendono mai.(dal 33’ st Henrique sv)Scamacca 7: letale nell’inserimento con la capocciata del pari. Quando può tenta di sfoderare il destro. Ad inizio ripresa sfiora la doppietta.(dal 24’ st Defrel 6: fa presenza nell’area granata)All. Dionisi 7: aveva chiesto una squadra ambiziosa e il Sassuolo è andato a Salerno per vincere. Grande reazione dopo il gol, dispensando gioco per tutti i novanta minuti. E’ mancata solo un pizzico di concretezza (e fortuna) per vincerla. Ma questa squadra ha una identità ben precisa.