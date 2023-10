Consigli 5,5: fa i miracoli fino al 27’, cercando di rimediare ai numerosi errori del reparto difensivo. Ma quando è troppo è troppo, davanti a Felipe Anderson e Luis Alberto gli cascano le braccia.Toljan 5,5: Berardi un po’ stanco, Pedro che va a bomba… per il terzino tedesco è una serata molto difficile.Tressoldi 4: passa il primo tempo a perdere palloni davanti all’area, e Dionisi lo lascia nello spogliatoio all’intervallo. Castellanos, Pedro e Luis Alberto lo hanno fatto impazzire.(46’ Erlic 6: entra al posto di Ruan per metterci una pezza, ma ormai la frittata è fatta).Ferrari 5: non come Tressoldi ma quasi. Il risultato è una coppia che fa acqua da tutte le parti.Pedersen 5: rimandato pure il norvegese, schierato al posto di Vina proprio per arginare Felipe Anderson e finito in doccia all’intervallo. Mossa più teorica che pratica.(46’ Vina 6: i buchi li lascia anche lui, però spinge di più).Racic 5,5: si vede davvero poco, a centrocampo la Lazio sfrutta la superiorità numerica e sembra andare il doppio. Duello con Guendouzi perso di brutto.(46’ Thorstvedt 6: fa quello che può in un ruolo che non fa per lui. Impegna nel finale Provedel con un tiretto da limite).Boloca 5,5: si vede che è forte anche quando non è proprio in serata. Come stasera, che ha lasciato a Luis Alberto il pallone del raddoppio (e non solo).Berardi 5,5: il doppio impegno con la Nazionale lo fa sbagliare più del solito, soprattutto nel primo tempo. Stanco e mai veramente pericoloso.Castillejo 5,5: gira a vuoto e anche molto a largo. Non si capisce a modo che trequartista sia.(60’ Defrel 5,5: bisticcia col pallone ogni volta che gliela passano. A volte capita anche a chi, come lui, è dotato di buona tecnica. Sorpreso dal suo stesso ingresso in campo).Laurienté 6: dei tre davanti è il più vispo, però non azzecca un cross, né alto né basso.Pinamonti 5,5: la linea di Sarri è un dispositivo troppo perfetto. Oltre la rara sponda non va.(87’ Mulattieri sv)All. Dionisi 5: da una parte una squadra organizzata e sul pezzo in ogni dettaglio, dall’altra la sua, che stasera non è riuscita mai a trovare né qualità, né intensità né tantomeno equilibrio. L’assenza di Henrique sembra un problema.