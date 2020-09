: non ha colpe eccessive sul gol subito (poteva uscire?). Per tutto il tempo rimanente resta per lo più a guardare da lontano il palleggio dei compagni.: gli è mancato solo lo spunto in area. Perché specialmente nel primo tempo arrivava spesso da quelle parti con inserimenti e sovrapposizioni, ma nell’uno contro uno il tedesco non è Muldur.(dal 29’ s.t.: evidentemente non ancora al top della forma, ci si aspettava di più dal suo contributo lungo la fascia): partita sontuosa, di quelle che è in grado di fare il romeno quando sta bene.: grave l’errore sul gol di Simeone, guarda solo la palla e lo perde alle spalle. Leggerezze che pesano.: esce per infortunio nella ripresa dopo 60 minuti di cose buone a metà.(dal 16’ s.t.: impreciso quando arriva al cross durante il forcing finale): bene nel primo tempo, un po’ meno nel secondo. Deve essere in perfette condizioni fisiche per non sbagliare mai le cose semplici. Nella ripresa ne sbaglia diverse e De Zerbi lo toglie.(da 16’ s.t.: il gol su punizione nel finale è una chicca. Salva il Sassuolo ma anche la sua prestazione così così): bravo ma non brillante. Ora tutti si aspettano la perfezione da lui, e per 90 minuti.: leader impreciso di una partita strana. Troppi tiri fuori bersaglio sotto gli occhi di Mancini.: il genietto serbo si accende troppo poco. Qualche colpo di tacco, d’accordo… ma senza incidere sul serio.(dal 45' + 4' s.t.: molto coinvolto nel primo tempo, spreca qualsiasi occasione da gol. Boga manca.(dal 16’ s.t.: non sposta gli equilibri come dovrebbe. Sembra che il pallone gli arrivi sempre al momento sbagliato): serata no, spento, spentissimo. Mai visto Ciccio sbagliare sottoporta come stasera.All.: il primo quarto d’ora è l’oltrecalcio. Tutto il resto, mentalità dei ragazzi compresa, un po’ da registrare. Il Sassuolo, per la cronaca, ha dominato, ma questa è la sensazione che resta.