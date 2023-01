Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, parla ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta casalinga contro la Sampdoria: "All'inizio ci è mancata la fame, siamo stati superficiali e la qualità da sola non può bastare. Poi nel secondo tempo ci abbiamo provato in tutti i modi. Ce la siamo complicata da soli questa partita. Dobbiamo essere arrabbiati con noi stessi, fortunatamente si gioca fra tre giuorni anche se la Fiorentina a Firenze non è la miglior squadra da affrontare. Dobbiamo comunque fare meglio".



Dionisi prosegue: "Se le cessioni estive ora ci penalizzano? Non cerco alibi per la squadra, abbiamo giocatori per fare molto meglio, anche se abbiamo avuto tanti infortunati. Oggi erano rientrati in molti ma nel primo tempo abbiamo fatto male. Non dobbiamo prendere il negativo della classifica. Oggi siamo andati sotto per errori nostri".