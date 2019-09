Sassuolo in campo in vista del match con l'Atalanta. Questo il report ufficiale del club: "Dopo la trasferta di Parma di ieri i neroverdi sono tornati subito al lavoro questo pomeriggio al Mapei Football Center in vista dell'anticipo di sabato sera contro l'Atalanta: seduta defaticante per i calciatori impiegati al Tardini, per il resto del gruppo attivazione, esercitazioni tecnico tattiche e partitine ad alta intensità su campo ridotto.



Domani la squadra sosterrà la seduta di rifinitura a PORTE CHIUSE. Alle ore 14 presso la sala stampa del Mapei Football Center è in programma la conferenza prepartita di mister Roberto De Zerbi".