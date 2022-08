Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Lecce, gara valevole per la seconda giornata di Serie A. Dionisi lancia dal primo minuto il nuovo acquisto, Andrea Pinamonti con Berardi e Kyriakopoulos spostato nel tridente offensivo.



SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos. All. Dionisi



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Blin, Baschirotto, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni