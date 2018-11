Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Kevin-Prince Boateng, uscito in anticipo durante Parma-Sassuolo di domenica scorsa per infortunio. Come annunciato dal club neroverde, oggi l'ex Milan non si è allenato e gli accertamenti diagnostici effettuati hanno evidenziato una lesione muscolare al piano pelvico. Nei prossimi giorni si capirà l'entità dell'infortunio, che rischia di tenere Boateng fuori per diverse settimane.