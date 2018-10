Pol Lirola, terzino destro del Sassuolo, parla in conferenza stampa: “Ho tanta voglia di giocare. In 4 partite abbiamo preso gol nei primi minuti, dobbiamo migliorare, non so se è perché siamo giovani. Se vinci domenica puoi affrontare le prossime con la testa un po' più libera. De Zerbi? È bravissimo, mi ricorda un po' Di Francesco, come persona e come proposizione al gioco”.