Pol Lirola, terzino del Sassuolo, parla a Sassuolonews.net del suo futuro: "Ho un contratto lungo con il Sassuolo. Nel mondo del calcio non possiamo mai sapere cosa accadrà. Penso a finire le due partite al meglio. Venerdì ci sono le convocazioni per l'Europeo con l'Under 21, altrimenti mi rilasso in estate. O arriva un grande club o resto qui: non lo so ancora".