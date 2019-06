Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo e della Nazionale U21, ha parlato dal ritiro della Nazionale: "Per me è una bella emozione e un grande onore essere qui, la parte che conta davvero è adesso: abbiamo tutto per provare a vincere questo Europeo. Esordio? Avremo lo stadio pieno, sarà emozionante: dovremo sfruttare l’occasione a nostro vantaggio. La Nazionale a tutti i livelli sta scrivendo pagine importanti: ci siamo emozionati tutti per la vittoria delle ragazze, abbiamo tifato per l’Under 20, la Nazionale maggiore ha dimostrato di credere nei giovani con il lavoro del ct Mancini e noi dovremo fare la nostra parte".



GOL ALLA JUVE - "Quella rete alla Juve è stata l’emozione più grande in carriera e forse è arrivata presto, ma ora voglio guardare avanti e realizzare altro di importante. Mi rimarrà nel cuore quel ricordo così come il Milan però adesso vado avanti: il Sassuolo ha dimostrato di avere fiducia in me, ha investito tanto e io, pur senza rinnegare il passato, penso al presente e al futuro. Mi sento più maturo".