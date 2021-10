Maxime Lopez, centrocampista del Sassuolo autore del gol della vittoria dei neroverdi sul campo della Juve, parla ai microfoni di Dazn: "Era una partita molto difficile, abbiamo fatto bene sotto l'aspetto di squadra, abbiamo sofferto un po' nel secondo tempo, ma alla fine abbiamo vinto. Questa era un po' la cosa che mancava al Sassuolo, vincere queste gare. Stasera abbiamo vinto e sono molto contento. Ho molto rispetto per tutte le squadre in Italia, il livello è molto alto in questo campionato, sono molto contento a Sassuolo e voglio dare ancora di più per questa società, per questa squadra".