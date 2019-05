Francesco Magnanelli, bandiera del Sassuolo, parla così della scelta della Roma di non rinnovare il contratto a Daniele De Rossi: "Se mi sento l'ultimo simbolo dopo l'addio di De Rossi? No, non mi sento un simbolo. De Rossi mi ha fatto un certo effetto, rientra fra i miei 5-6 punti di riferimento che ho sempre cercato di ammirare e gliel'ho detto a fine partita. Il suo addio mi ha fatto effetto. Nel mondo di adesso non bisogna giudicare dall'esterno. Bisogna rispettare le scelte della società ma per quello che Daniele ha dato e rappresenta alla Roma, la cosa chiara doveva essere la chiarezza, la comunicazione che, vedendo dall'esterno, mi sembra sia stata poca".