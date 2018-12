Francesco Magnanelli, centrocampista e capitano del Sassuolo, parla a Roma Tv prima della sfida coi giallorossi: "Sassuolo meglio in trasferta? I numeri dicono questo, è da tanto che non vinciamo in casa, ma questo è solo un dato. Noi cercheremo di mettere in pratica le idee del nostro mister, idee su cui lavoriamo da luglio. Farlo qui a Roma è sicuramente più difficile, ci vorrà qualcosa in più. Cercheremo di mettere in difficoltà la Roma. Di Francesco? Quello che è stato per il Sassuolo nessuno lo potrà cancellare, oggi saremo avversari e ciascuno cercherà di portare a casa il risultato, come è giusto che sia Sarà un piacere rivederlo, poi in campo tutto viene messo da parte. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti".