Sabato 21 Maggio alle ore 13,30 è prevista la conferenza stampa di saluto di Francesco Magnanelli, capitano e bandiera del Sassuolo che ne ha comunicato l'addio al calcio giocato al termine della stagione.



Il club neroverde fa sapere che domenica, in occasione di Sassuolo-Milan, a fine riscaldamento Magnanelli farà un giro del campo per salutare tutti i tifosi, mentre nel corso dell’estate, in data da definire, sarà organizzato il “Magnanelli Day”, un evento allo stadio Ricci aperto a tutti gli appassionati.