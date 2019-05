Ai microfoni di Dazn, a fine primo tempo, il capitano del Sassuolo, Magnanelli, fa il punto su quella che è stata la partita fino ad ora contro il Torino:" Sicuramente non è facile venire qui in questo stadio e giocare contro una squadra contro il Torino. Siamo stati sfortunati a restare in 10 e bravi a passare in vantaggio. Di sicuro sarà una partita di sacrificio. L'espulsione di Bourabia? Io non contesto a Giacomelli l'ammonizione per la maglia tolta perchè è così da regolamento, ma la prima che mi è sembrata molto leggera".