Matheus Henrique, centrocampista del Sassuolo, ha parlato dopo la vittoria per 10-1 sul Real Vicenza:



"È sempre bello iniziare la prima amichevole della stagione segnando un gol, ma quello che è importante sono gli allenamenti fisici, tecnici e mentali. Abbiamo fatto un buon lavoro in questi giorni".



INSERIMENTO - "Sicuramente meglio rispetto alla passata stagione. Io voglio trovare la giusta forma per aiutare il Sassuolo nel migliore dei modi".



RUOLO - "Per me è indifferente, mi piace giocare come play, come mezzala o come trequartista. Decide il mister, io devo solo pensare ad allenarmi bene per farmi trovare pronto".



DIONISI - "Mi chiede di fare più inserimenti. Devo entrare in area di rigore per segnare, devo lavorare per questo. Il mister mi ha dato fiducia"



OBIETTIVO - "Lo scorso anno non ho segnato. Certo, è importante vincere, ma vorrei segnare almeno qualche gol"