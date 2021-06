Maxime Lopez, centrocampista del Sassuolo, parla del suo passato al Marsiglia a La Provence: "A Rudi Garcia devo quasi tutto, non solo perché mi ha fatto giocare. Mi ha insegnato il mestiere, ha fatto in modo che non prendessi la strada sbagliata. Boga al Marsiglia? Non ne abbiamo mai parlato perché le indiscrezioni sono circolate a stagione finita. Quindi non so se l'agente abbia avuto contatti ma quello che so è che è un tifoso, essendo marsigliese, e abbiamo parlato molto del Marsiglia, seguivamo le partite. È andato via giovanissimo per trasferirsi al Chelsea ma non dovrebbe essere insensibile all'interesse, nel caso ci fosse".