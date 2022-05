Al via questa mattina alle 10, attraverso il sito ufficiale neroverde, la corsa ai biglietti per Sassuolo-Milan. Essere al Mapei Stadium domenica alle 18 sarà un privilegio per pochi, considerando la richiesta fin dai primi secondi. Il counter della fila virtuale segnava già decine di migliaia di persone in coda dopo pochissimi secondi, un numero che poco dopo le 10 aveva già superato quota centomila. Alle 10.02 è stato pubblicato l'avviso che avvertiva che "vista l'elevata domanda per questa partita e la scarsa disponibilità di posti, vi avvisiamo che l'evento potrebbe andare sold out velocemente".



PREZZI E DISPONIBILITA' - I tifosi del Milan potranno acquistare i biglietti del settore ospiti al prezzo di 45 euro, oppure quelli degli altri settori, esclusa la Tribuna Sud per la quale è in vigore la prelazione riservata agli abbonati neroverdi al girone di ritorno, che potranno comprare fino a 4 biglietti. Lo stadio di Reggio Emilia ha una capienza di 21.525 spettatori.