: preferisce i miracoli di volo a quelli di terra. Smanaccia su Thiaw, si arrende al rasoterra di Leao. Nessuna colpa sul tap-in di Jovic e sulla botta ravvicinata di Okafor.(8’: chiamato a fare il terzino, e per giunta sul numero dieci rossonero, Leao lo inchioda con un dribbling fantascientifico e accorcia le distanze. Però nella ripresa è importantissimo il suo anticipo su Loftus-Cheek nell’azione del 3 a 1. Ancora in difficoltà nel finale, dopo il giallo): diverse le scivolate motivazionali, da trascinatore. Annulla Jovic fino al cambio di modulo di Pioli.

: spende un cartellino atterrando Loftus-Cheek lungo la fascia. Saggio. Gestisce bene una punta sola, inizia a soffrire con l’ingresso di Giroud, ma alla fine tiene.: anche lui terzino riadattato. Vacilla, eppure in un modo o nell’altro rimbalza Chukwueze prima e Pulisic poi.: la strana scelta di Ballardini. Strana fino a un certo punto, considerata l’esperienza e lo spessore del giocatore. Corricchia sì, ma dove serve.: non ha più la sicurezza di inizio anno, però non rinuncia mai a giocare. In affanno ma col cuore. (76’: dovrebbe aiutare ad alzare il muro, aggiunge solo qualche mattoncino)

: un assist di tacco, che se l’avesse fatto Ibra… Poi mette in porta Laurienté con una bella triangolazione. Qualità e quantità. (61’: perso nel poco minutaggio e nella situazione critica in cui si trova quando entra in campo): inizio brillante, con la giocata che regala a Pinamonti la palla del vantaggio. Poi viene macinato da Theo Hernandez. Sostituito all’intervallo. (46’: anche lui parte bene con l’assist a Laurienté, una giocata intelligente delle sue. Solo che dopo si concentra soprattutto sulla fase difensiva…)

: riecco il vero Armand, quello che travolgeva Calabria a San Siro… Oggi svernicia Florenzi ripetutamente, segna doppietta ma sbaglia la giocata più importante della sua gara, quella che poteva valergli anche l’assist a referto. Sceglie il giocatore sbagliato in un tre contro due, il Milan riparte e realizza il 3 a 2 che innesca la rimonta. (76’: notevole l’uno a zero del centravanti neroverde, le girate da fermo non mancano certo al suo repertorio. Cala nella ripresa, faticando a tenere su la palla.: tanto audace la formazione iniziale quanto efficace. Volpato sorprende Theo, Obiang in mezzo al campo regge la pressione. Bene anche il piano gara e i cambi chirurgici, o almeno fino alla sostituzione Ceide per Laurienté, che è sembrata tutt’altro che vincente.

torna a giocare una partita dopo tanti mesi e mostra un po’ di ruggine. Non propriamente sicuro in occasione del primo e del terzo gol del Sassuolo.pomeriggio da dimenticare per il terzino rossonero che non fa una grande figura contro Laurientè.prestazione disastrosa del difensore danese, costantemente in affanno con tanti metri da coprire alle spalle contro i rapidi attaccanti del Sassuolo. Ci mette anche del suo con delle leggerezze non da lui. (dall’8’ stoffre più equilibrio in difesa )dormita clamorosa sul primo gol, tanti errori nel primo tempo. Ci mette il cuore nella seconda parte di gara e finisce con uno sospetto dolore al flessore.

devastante quando ha campo per attaccare la linea difensiva del Sassuolo. Prestazione di grande intensità.esce dopo aver dato tutto, dopo aver corso per tre. Ma anche con la sensazione di non essere stato in grado di dare un contributo alla squadra. Tanto, troppi errori dal punto di vista tecnico. (dall’8’ sttrova un paio di corridoio in verticale molto interessanti)brutto e decisivo l’errore in uscita sul terzo del Sassuolo. Discreto in fase d’impostazione. (Dal 36’ sttrova la coordinazione giusta in mezzo a una selva di maglie per il gol del pari, il sesto stagionale )

pomeriggio davvero sfortunato per Samuel che si vede annullare due gran bei gol per dei fuorigioco di centimetri. Il nigeriano ha lavorato tanto e bene per la squadra con qualità e personalità. Ritrovato (Dal 20’ sttocca tantissimi palloni e crea gioco. Mezzo voto in meno per la grande occasione da gol cestinata)troppo prevedibile nelle giocate, gli manca quel quid in più per determinante. (dall’8’ st; non è nel suo miglior momento di forma, sbaglia un gol a porta spalancata)

segna un grande gol con una bella azione personale e tiene in apprensione il Sassuolo con le sue giocate. Cala d’intensità nel finale.si vede poco ma ha il merito di segnare il gol che rimette in partita il Milan.sbaglia ancora la preparazione della partita che inizia con due gol di vantaggio per il Sassuolo. Difendere alti con Florenzi e Kjaer sembra essere una mossa presuntuosa.