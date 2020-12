: avvio shock, si vede arrivare in porta Leao come una freccia infuocata. Trafitto subito, subisce altri due gol nel primo tempo, di cui uno annullato dal Var. Para bene nella ripresa.: dopo soli sei secondi di gioco Leao lo infila e segna. Molle su Diaz nell’innesco della ripartenza rossonera che genera il 2-0. Quanto alla proposta, la fase difensiva disastrosa non viene certo compensata da un contributo offensivo rilevante. Né carne né pesce ancora una volta.(dal 15’ s.t.: ci mette qualcosa in più rispetto al tedesco, ma non certo la precisione quando arriva sul fondo a crossare): una parte di responsabilità sul gol subìto dopo sei secondi è anche sua. È lui il centrale di destra… Una dormita che resterà nella storia.: non ha colpe sul primo gol, qualcuna sì sul secondo: il contropiede del Milan è fulmineo, è vero, ma forse lui fa la scelta sbagliata quando punta tutto sul fuorigioco.: il Var nasconde il duello perso con Leao in occasione del raddoppio annullato al Milan. Qualche errore di troppo in generale, insomma un Rogerio stranamente in difficoltà.(dal 1’ s.t.: la squadra ritrova qualche certezza in più col greco in campo): chiamato a sostituire Locatelli in cabina di regia, gioca da vertice basso nei tre del reparto. Senza splendere nel primo tempo, meglio nella ripresa.: sorpreso come gli altri dall’iniziativa di Calhanoglu al fischio d’inizio. Primo tempo poco convincente, quasi sempre in ritardo… cresce un pochino nella ripresa.: insieme a Traorè, Djuricic e Boga, il più arzillo dei neroverdi. Ma i suoi tiri non spaventano mai Donnarumma, almeno fino al gol su punizione arrivato con l’aiutino di Hauge.: il giocatore più in forma del Sassuolo è lui. Scelte pulite, ottima tecnica. Cerca il gol al minuto 39 con un bel tiro a giro da fuori (leggermente alto), poi ha sui piedi il pallone migliore della ripresa per accorciare le distanze, ma calcia ancora alto.(40’ s.t.: gioca al posto di Boga sulla sinistra, e anche se non è particolarmente ispirato, prima dell’intervallo inventa una bella discesa con conclusione velenosa, deviata in angolo da Romagnoli.(dall’ 11’ s.t.: fondamentale la sua giocata al minuto 43. Fa ammonire Romagnoli e guadagna la punizione giusta per Berardi): era da un po’ che non faceva il centravanti nel 4-3-3. Incide nulla dentro l’area avversaria, benino nel gioco di manovra, sempre controllato stretto da Romagnoli e Kalulu. Non ancora al top, fa un tempo a testa con Caputo.(dal 1’ s.t.: non sta bene, è timido in area, riesce a fare il minimo sindacale. Non tira mai): pronti via è uno a zero sotto, e il primo tempo è subito in salita contro la capolista. Comunque, l’approccio sbagliato della catena di destra non può essere responsabilità sua. Fa bene a togliere Rogerio e Defrel all’intervallo e a puntare su Traorè. Secondo tempo da salvare, anche grazie all’ingresso di Boga.strepitoso sulla conclusione molto angolata di Bourabia, attento nel primo tempo su Ferrari. Non può nulla sulla conclusione deviata di Berardi.nel complesso una prova positiva, soffre solo con l'ingresso di Boga che lo mette spesso in difficoltà.gioca spesso d'anticipo con ottimi risultati, segue Defrel fino agli spogliatoi senza soluzione di sosta. Conferma quanto di buono aveva fatto vedere nelle recenti uscite. Un prospetto sicuramente interessante e con margini di miglioramento notevoli.rovina una prestazione positiva con l'intervento in ritardo su Boga nel finale: giallo e punizione dal limite che Berardi capitalizza al massimo realizzando dal limite.semplicemente straordinario quando accelera dalla sua metà campo prima di servire un cioccolatino solo da scartare a Saelemaekers per il 2-0. Domina lungo la sua corsia con strappi che lasciano sul posto gli avversari. E' un fattore determinante nei successi del Milan.prezioso nel trasformare l'azione da difensiva in offensiva, con i tempi giusti e cercando sempre la verticale. Sta mostrando progressi evidenti sul piano della personalità. Costretto ad uscire per una botta ricevuta. (dal 1' stmolto attento dal punto di vista tattico, si dimostra solido in un ruolo a lui poco congeniale come quello del mediano davanti alla difesa)le assenze di Kjaer e Ibrahimovic pesano in termini di esperienza e allora è il centrocampista ivoriano ad assumersi le più importanti responsabilità nel guidare i compagni. Tatticamente perfetto nel cercare di togliere il riferimento centrale in Bourabia al Sassuolo. Unico neo nella sua partita quel cartellino giallo che lo costringerà a saltare l'impegno contro la Lazio in quanto diffidato.prestazione di altissimo livello per il belga: grande gamba, straordinario anche in fase di copertura. Gestisce sempre con qualità il pallone e va a chiudere un grande azione corale con la rete che mette in ghiaccio la vittoria. (dal 34' stgli viene annullato un gol per un fuorigioco di pochi centimetri di Saelemaekers. Sarebbe stata la ciliegina su una torta ben infarcita: regista offensivo di grande qualità, dà il via a tutte le azioni più pericolose dei suoi. Fondamentale anche in fase di non possesso con diversi ripiegamenti fino alla propria area di rigore. (dal 40' stda un suo ricamo parte l'azione che porta al gol del raddoppio, lavora molto per la squadra e si fa apprezzare per la qualità di alcune azioni. Una risposta importante dopo alcune prestazioni non brillantissime. (dal 12' stSalta come birilli due avversari ma Consigli gli respinge un bel tiro a giro. Prende diversi richiami dai compagni perché troppo timido in alcune circostanze)un pomeriggio che ricorderà a lungo con quella rete da record dopo soli 6 secondi e 76 centesimi. Una fulmine che spezza la partita e che galvanizza il giovane attaccante portoghese, protagonista di un primo tempo di altissimo livello. Il talento è evidente ed enorme, oggi ha messo in campo anche voglia e abnegazione specialmente nella seconda parte di gara. Risolutivo.prepara la partita in maniera perfetta dal punto di vista tattico andando ad attaccare il Sassuolo molto alto e cercando di ripartite in campo aperto. Più forte anche delle tante assenze.