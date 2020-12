Tre punti per restare primi, esorcizzare gli infortuni e scacciare i fantasmi delle inseguitrici: Inter e Juve su tutte, ma anche Roma, Napoli e.... Ildi Stefanotorna in campo dopo il duplice pareggio per 2-2 contro Parma e Genoa nell'infrasettimanale, neldel Mapei Stadium di Reggio Emilia, valido per ldi fronte l'altra sorpresa del campionato, oltre ai rossoneri in vetta alla classifica, i neroverdi di Robertocresciuto da calciatore proprio nel Diavolo. Match clou della giornata, con i meneghini che non possono più commettere passi falsi, se vogliono mantenere il comando, nonostante siano imbattuti da marzo e vadano in rete con almeno due marcature da inizio campionato, che li vede ancora senza sconfitte: l'Inter, impegnata a San Siro contro lo Spezia, insegue a un punto di distacco, mentre Juve e Roma sono a 4 lunghezze e Napoli e Sassuolo a 5.fuori fino al 2021 per un problema al polpaccio, di Simon, Ismaele Anteassenza dell’ultima ora: gli emiliani, una sola vittoria nelle ultime quattro dopo una partenza da sogno, recuperano invece il loro bomber Ciccio, che parte dalla panchina, ma anche GregoireSfida nella sfida quella tra due allenatori con una filosofia di gioco ben precisa.I - ​Dopo aver vinto quattro dei primi sei confronti in Serie A contro il Milan (2P), il Sassuolo ha perso sei dei successivi otto (2N). I neroverdi inoltre non sono andati a bersaglio in quattro delle ultime sette sfide contro i rossoneri nel torneo, dopo che avevano trovato il gol in ognuna delle prime sette. Il Sassuolo ha vinto solo tre delle ultime 14 sfide casalinghe di Serie A contro squadre lombarde (11P); il successo interno più recente dei neroverdi contro avversarie di questa regione risale allo scorso marzo (3-0 vs Brescia), mentre l’ultima vittoria in casa contro i rossoneri è datata marzo 2016 (2-0). Il Sassuolo ha raccolto appena due punti nelle ultime nove sfide contro squadre che occupavano la prima posizione in classifica a inizio giornata di Serie A, tuttavia proprio nei due incontri più recenti (2-2 contro la Juventus nel dicembre 2019 e 3-3 sempre contro i bianconeri a luglio). Tra le squadre attualmente nelle prime sette posizioni in classifica, il Sassuolo è quella che ha ottenuto meno successi casalinghi, appena due (3N, 1P). Due pareggi consecutivi per il Milan: è da gennaio 2020 che i rossoneri non rimangono tre gare di campionato di fila senza vincere. Tutte le ultime nove reti del Milan in campionato sono state segnate da centrocampisti (quattro) o difensori (cinque), l’ultimo gol di un attaccante rossonero in Serie A risale al 22 novembre: Ibrahimovic contro il Napoli. Il Sassuolo è, con il Parma, una delle sole due squadre a non avere ancora segnato neanche un gol nelle gare casalinghe di Serie A da inizio novembre (esclusi i rigori). Il Milan è la vittima preferita in Serie A di Domenico Berardi, con otto gol (più di ogni altro giocatore attualmente in attività) in 12 precedenti. Tuttavia, nessuna di queste reti è arrivata nelle sette sfide più recenti dell’attaccante del Sassuolo contro i rossoneri nella competizione. Il Milan è la squadra che conta più marcatori nati dall’1/1/1999 in poi in questo campionato, ben cinque: Kalulu, Hauge, Díaz, Leão e Saelemaekers.Consigli; Toljan, Ferrari, Marlon, Rogerio; Bourabia, Maxime Loperz; Berardi, Djuricic, Traorè; Defrel.Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Calhanoglu; Rafael Leao