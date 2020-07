Da non perdere la sfida dal sapore europeo tra due delle squadre più in forma del momento, Sassuolo e Milan, entrambe imbattute dalla ripresa del campionato. Il Milan di Pioli viaggia a un ritmo straordinario e parte favorito, a 1.95, ma occhio a non sottovalutare i neroverdi capaci di fermare anche la capolista Juventus, la vittoria degli emiliani è a 3.50, a 3.90 il pareggio. Tra gli indiziati a finire sul tabellino marcatori, Ciccio Caputo da una parte che con 18 reti stagionali sta attraversando un momento strepitoso ed è proposto in gol a 2.75; e Rebic, a quota 11 gol, la cui rete nel match è a 2.40, dietro solo a quella di Ibrahimovic, a 2.00.