Roberto Gagliardini ha tentato tre tiri nel corso del match, meno solo di Patrick Ciurria tra i giocatori del Monza. L'ex centrocampista dell'Inter ha completato 44 passaggi, solo Luca Caldirola (62) meglio di lui tra i giocatori in campo. E tra quelli che sono rimasti in campo per tutti i novanta minuti, Gagliardini è stato quello con la più alta percentuale di passaggi riusciti (97.8% - 44/45).