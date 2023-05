Sassuolo-Monza (venerdì 19 maggio alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) è l'anticipo che apre la 36esima e terzultima giornata di campionato in Serie A.

Dionisi perde Laurienté per infortunio, dall'altra parte Palladino non può contare su Izzo e Colpani.



LE PROBABILI FORMAZIONI



SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ruan, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Bajrami.



MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marlon, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Mota; Petagna.