Gli è bastata mezza stagione per incantare tutti. Luca Moro non ama perdere tempo, in campo come sul mercato. In 17 partite con la maglia del Catania in questa Serie C, l'attaccante ha già segnato 18 gol. Numeri impressionanti, che hanno spinto diversi club a interessarsi a lui e contattare il Padova, proprietario del suo cartellino. Società di Serie B e anche di Serie A: Parma, Sassuolo e Juventus le più importanti. Con i neroverdi che ora sono vicini alla conclusione di questo affare.



ACCORDO A UN PASSO - L'accordo col Padova è vicino: il Sassuolo pagherà tre milioni di euro per assicurarsi le prestazione del bomber classe 2001. A partire dalla prossima estate, perché in questa stagione Moro ha già indossato due maglie, quelle del Catania e del Padova appunto, e fino al 30 giugno non può indossarne un'altra. Colpo però prenotato e firme che si avvicinano, il Sassuolo dimostra ancora di essere molto bravo a puntare sui giovani italiani. Dopo Scamacca e Raspadori, tocca a Moro.