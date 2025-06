Sassuolo, Mulattieri non dimentica le origini: acquistata l'Arcola Garibaldina che lo lanciò. Suo nonno è stato presidente

ritroverà la Serie A nella prossima stagione con la maglia del suo. La cavalcata per la promozione dalla Serie B lo ha visto fra i protagonisti e il futuro sarà ancora a tinte neroverdi, ma "Mula" come lo chiamano compagni e amici non ha mai dimenticato le sue origini e in questi giorni si è dedicato adL'attaccante cresciuto nelle giovanili dell'Inter che lo prelevò dallo Spezia ha infatti iniziato a giocare a pallone proprio nella squadra della sua città, per l'appunto l'Arcola Garibaldina. Mulattieri ha scelto di rilevare, insieme alla sua famiglia, la storica squadra del suo paese di cui il nonno è stato presidente negli anni '80.

Parlandone con Cronache di Spogliatoio, infatti, Mulattieri ha confermato che l'idea: "È nata perché mio nonno, che oggi non c'è più, era il presidente della squadra negli anni '80. L'Arcola era rimasta inattiva, poi era stata rilevata da un presidente che l'ha trascinata negli ultimi 10 anni e adesso siamo arrivati noi. La mia famiglia è di Arcola, e insieme a nostro padre abbiamo voluto dare qualcosa indietro. Il presidente rimane lo stesso che ha guidato la società in questi anni, come direttore sportivo abbiamo inserito un nostro amico".

Il prossimo passo? Un campo da calcio che ad Arcola non esiste ancora. Le maglie saranno nuove, una granata e una bianca e porteranno il logo dell'associazione Tive6 per la ricerca medica.