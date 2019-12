In questo momento non esaltante in casa Napoli il morale da parte dei tifosi non è di certo alle stelle. Due mesi senza vittorie in campionato per il Napoli, con la speranza che Gattuso possa dare la scossa tanto attesa.



Ma l'entusiasmo certamente non è il solito, tant'è che non è previsto un bagno di folla in trasferta a Reggio Emilia. Venduti infatti solo 800 biglietti per il settore ospiti sui 4000 messi a disposizione dal Sassuolo per la gara di domani sera. Nessuna restrizione ai residenti in Campania. Il prezzo del singolo tagliando è di 35€. I tifosi hanno ancora tempo per la gara di domani sera tra Sassuolo e Napoli. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.