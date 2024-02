Sassuolo-Napoli, le formazioni ufficiali: Pinamonti contro Osimhen, Traoré da ex

La gara tra Sassuolo e Napoli, prima di Bigica alla guida degli emiliani e terza di Calzona sulla panchina partenopea, è un recupero della 21esima giornata di campionato, quella che ha subito i rinvii delle gare delle quattro squadre impegnate nella Supercoppa Italiana. Sono state rese note le formazioni ufficiali.



Il Sassuolo schiera l'ultimo arrivato Doig in difesa con gli esperti Consigli e Ferrari; Pedersen a destra e Tressoldi al centro completano il pacchetto arretrato. In mediana spazio a Racic con l'irrinunciabile Matheus Henrique, dietro a Pinamonti il trio composto da Bajrami, Thorstvedt e Laurienté.



Calzona ripropone Traoré a centrocampo con Lobotka e Anguissa e saluta il rientro di Politano dal 1' sulla destra del tridente con Osimhen e Kvaratskhelia. Dietro, il reparto a protezione di Meret è composto da capitan Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard e Mario Rui. Dalla panchina Zielinski e Raspadori, out Ngonge.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Tressoldi, Ferrari, Doig; Racic, Matheus Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Bigica.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.