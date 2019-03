Ipotecata la qualificazione ai quarti di finale di Europa League grazie al netto successo interno contro il Salisburgo, il Napoli si rituffa in campionato, con l'ostacolo Sassuolo di fronte a sè. La formazione di Carlo Ancelotti vuole ripartire dopo la sconfitta nell'ultimo turno contro la Juventus, mentre gli uomini di De Zerbi, reduci dall'immeritato ko di San Siro col Milan, hanno collezionato la miseria di 2 punti nelle ultime 5 giornate e hanno voglia di reagire.



Ecco alcuni dati su Sassuolo-Napoli forniti da Opta:



Il Napoli ha segnato in tutte le 11 sfide contro il Sassuolo in Serie A: sei successi partenopei, quattro pareggi e una vittoria dei neroverdi. Dopo aver perso le prime due sfide casalinghe contro il Napoli in Serie A, il Sassuolo è rimasto imbattuto nelle tre più recenti (1V, 2N). Il Napoli è imbattuto da ben 18 gare contro squadre emiliano-romagnole in Serie A (15V, 3N), e ha vinto tutte le ultime cinque.



Il Napoli ha perso l’ultimo match di campionato contro la Juventus: non inanella due sconfitte di fila in Serie A da ottobre 2016. Dopo aver vinto tutte le prime tre partite casalinghe di questo campionato, il Sassuolo ha ottenuto un solo successo nelle ultime 10 gare al Mapei Stadium in Serie A (6N, 3P).

Il Sassuolo ha perso cinque delle ultime sei sfide contro squadre attualmente nelle prime quattro posizioni in classifica in Serie A (1N), rimanendo a secco di gol in tutte le quattro più recenti.



Il Napoli è la squadra che ha sia colpito più legni (20) sia effettuato più conclusioni in media a partita (19) nei cinque maggiori campionati europei in corso. Il Napoli ha perso soltanto tre punti da situazione di vantaggio in questa Serie A: nei cinque maggiori campionati europei in corso solo Real Valladolid (zero), Schalke 04 e Tolosa (entrambe due) hanno fatto meglio.



Domenico Berardi ha esordito in Serie A proprio contro il Napoli nel settembre 2013 - l’attaccante del Sassuolo non segna su azione al Mapei Stadium dal gennaio 2018 (v Torino).

José Callejón ha realizzato quattro gol contro il Sassuolo in Serie A, solo alla Lazio ha segnato di più (sei reti) - l’attaccante del Napoli non va in gol in due match consecutivi di campionato da settembre 2017.









