Esame di maturità per il, impegnato questa sera alle ore 20.45 al Mapei Stadium contro il. Una sfida difficile per la squadra di Spalletti, reduce dalla goleada con la Lazio ma pur sempre con diversi assenti, tra cui. DI fronte i neroverdi di Dionisi, reduci dal successo a San Siro contro il Milan, secondo scacco matto a una big dopo la vittoria a Torino con la Juventus.vuole vincere per restare in testa alla classifica in solitaria, in vista della sfida con l'Atalanta di sabato. Per l'occasione ripropone la formazione che ha battuto la Lazio. conin regia ecentravanti. Manolas fuori per gastroenterite. Dionisi porta Boga in panchina e schiera in attacco il tridente composto daConsigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Traore; Berardi, Scamacca, Raspadori.Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.